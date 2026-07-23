Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost
Č.j. KRPT-97194-96/TČ-2026-070471
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Oddělení obecné kriminality
Svatopluka Čecha 1727/11
741 01 Nový Jičín
Nový Jičín 23. července 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOK SKPV Nový Jičín v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPT-97194/TČ-2026-070471:
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě Patrik LUKÁŠ, nar. 12.06.2000, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 tr. řádu, ze dne 23.07.2026, vedené pod č. j. KRPT-97194-95/TČ-2026-070471 ve věci zrušení zajištění finančních prostředků. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se nezdržuje na uvedené doručovací adrese a v současné době není známo, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení obecné kriminality Policie ČR ÚO Nový Jičín, na adrese ul. Svatopluka Čecha 1727/11, Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Vyvěšeno dne 23.07.2026
Sejmuto dne 03.08.2026
por. Mgr. Josef Daněk
komisař
tel: 974735446