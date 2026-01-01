Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Tachov - zbraň, tlumič, zásobník
Č. j. KRPP-102363-6/ČJ-2015-0310IZ-TA
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství policie P lzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Plzeň
kontaktní místo Tachov
Plánská 2032, 347 01 Tachov
Č. j. KRPP-102363-6/ČJ-2015-0310IZ-TA Tachov 13. dubna 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věcí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Tachov, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen zákon o zbraních), oznamuje veřejnou vyhláškou, vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, nález věcí:
1 ks zbraň
1 ks tlumič
1 ks zásobník
když byly tyto věci nalezeny dne 19. 04. 2015 v katastru obce Přimda a jejich vlastník není znám.
Podle § 116 odst. 3 zákona o zbraních, pokud si shora uvedené věci nepřevezme jejich vlastník do 12 měsíců ode dne uveřejnění této informace, má se za to, že vlastník tyto věci opustil. V takovém případě tyto věci připadají podle § 116 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
https://policie.gov.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx
Zdejší útvar policie je možné kontaktovat buď osobně na adrese Plánská 2032, 347 01 Tachov, prostřednictvím datové schránky 5ixai69,
e-mailové adresy: krpp.podatelna@policie.gov.cz nebo tel. čísle: 974 337 300.
Vyvěšeno dne: 14. dubna 2026
Sejmuto dne: 14. dubna 2027
Za správnost vyhotovení:
nprap. Miroslav David
npor. Bc. Vladislava Čejková
vedoucí kontaktního místa Domažlice
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)