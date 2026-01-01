Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Tachov - samopal + náboje, zásobníky, pouzdro

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství policie P lzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Plzeň
kontaktní místo Tachov
Plánská 2032, 347 01 Tachov

Č. j. KRPP-15973-6/ČJ-2015-0310IZ-TA                                                                                                                           Tachov 25. března 2026
                                                                                                                                                                                                           Počet stran: 1
 

  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věcí


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Tachov, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen zákon o zbraních), oznamuje veřejnou vyhláškou, vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, nález věcí:

1 ks zbraň - samopal
395 ks nábojů
2 ks zásobník
1 ks kožené pouzdro na zbraň

když byly tyto věci nalezeny dne 13. 11. 2014 v katastru obce Velké Dvorce a jejich vlastník není znám.

Podle § 116 odst. 3 zákona o zbraních a střelivu, pokud si shora uvedené zbraně nepřevezme jejich vlastník do 12 měsíců ode dne uveřejnění této informace, má se za to, že vlastník tyto zbraně opustil. V takovém případě tyto zbraně připadají podle § 116 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
https://policie.gov.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

Zdejší útvar policie je možné kontaktovat buď osobně na adrese Plánská 2032, 347 01 Tachov, prostřednictvím datové schránky 5ixai69, e-mailové adresy: krpp.podatelna@policie.gov.cz nebo tel. čísle: 974 337 300.

Vyvěšeno dne: 26. března 2026
Sejmuto dne: 26. března 2027

Za správnost vyhotovení:
nprap. Miroslav David
                                                                                                                                                  npor. Bc. Vladislava Čejková
                                                                                                                                            vedoucí kontaktního místa Domažlice

                                                                                                                                                      schváleno elektronicky
                                                                                                                                   (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                                                                                         podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

