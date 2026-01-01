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Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věci - Tachov - pistole samonabíjecí

Č. j. KRPP-97378/ČJ-2026-0310IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Plzeň
kontaktní místo Tachov
Plánská 2032, 347 01 Tachov

Č. j. KRPP-97378/ČJ-2026-0310IZ                                                                                                                                   Tachov 8. července 2026
                                                                                                                                                                                                            Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věci
 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Tachov, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle S 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle S 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen zákon o zbraních), oznamuje veřejnou vyhláškou, vydanou podle S 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, nález věcí:

1 ks pistole samonabíjecí

když byla tato věc nalezena dne 02. 07. 2026 v katastru obce Stříbro a jejich vlastník není znám.

Podle S 116 odst. 3 zákona o zbraních, pokud si shora uvedenou zbraň nepřevezme Její vlastník do 12 měsíců ode dne uveřejnění této informace, má se za to, že vlastník tuto zbraň opustil. V takovém případě tato zbraň připadá podle S 116 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Podle S 1 1 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
https://policie.gov.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

Zdejší útvar policie je možné kontaktovat bud' osobně na adrese Plánská 2032, 347 01 Tachov, prostřednictvím datové schránky 5ixai69,
e-mailové adresy: krpp.podatelna@policie.gov.cz nebo tel. čísle: 974 337 300.

Vyvěšeno dne: 9. července 2026
Sejmuto dne: 9. července 2027

nprap. Miroslav David vrchní inspektor
            schváleno elektronicky

(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem podle S 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

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