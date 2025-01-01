Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Plzeň - podomácku zhotovená palná jednoranová zbraň

Č. j.:KRPP-37293-25/ČJ-2025-0300IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Nádražní 2, 301 00 Plzeň

Č. j.  KRPP-37293-25/ČJ-2025-0300IZ 
                                                                                                                                                                                             Plzeň 1. prosince 2025
                                                                                                                                                                                                            Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věci

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Plzeň, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002  Sb., o střelných zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen zákon o zbraních), oznamuje veřejnou vyhláškou, vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, nález věci:

1 ks podomácku zhotovená palná jednoranová zbraň

když byla tato věc nalezena dne 29.5.2010 ve vodním toku u pravého břehu řeky Mže, cca 200m od osady Na Jíkalce, v Plzni-Skvrňanech a její vlastník není znám.

Podle § 68 odst. 3 zákona o zbraních, nepřihlásí-li se jejich vlastník v šestiměsíční lhůtě, připadají nalezené zbraně do vlastnictví státu.

Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 
https://policie.gov.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

Zdejší útvar policie je možné kontaktovat osobně na adrese Plzeň, U Borského parku 20, nebo na e-mail: krpp.podatelna@policie.gov.cz, nebo tel. čísle: 974 325 303.

Vyvěšeno dne: 2. prosince 2025
Sejmuto dne: 2. června 2026

                                                                                                                                                       nprap. Bc. David Svoboda 
                                                                                                                                                                 vrchní inspektor

                                                                                                                                                             schváleno elektronicky
                                                                                                                                    (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                                                                                             podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

