Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Plzeň - brokovnice dvojka, pistole jednoranová + náboje
Č. j. KRPP-11641-2/ČJ-2026-0305IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Plzeň
U Borského parku 20, 306 11 Plzeň
Plzeň 22. ledna 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věcí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Plzeň, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen zákon o zbraních), oznamuje veřejnou vyhláškou, vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, nález věcí:
1 ks brokovnice dvojka
1 ks puška jednoranová
62 ks různých nábojů
když byly tyto věci nalezeny dne 12.11.2024 v rodinném domě na adrese Chotěšov-Mantov č.p. 16 a jejich vlastník není znám.
Podle § 116 odst. 3 zákona o zbraních, pokud si shora uvedené zbraně a střelivo nepřevezme jejich vlastník do 12 měsíců ode dne uveřejnění této informace, má se za to, že vlastník tyto zbraně a střelivo opustil. V takovém případě tyto zbraně a střelivo připadají podle § 116 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
https://policie.gov.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx
Zdejší útvar policie je možné kontaktovat buď osobně na adrese Plzeň, U Borského parku 20, nebo na e-mail: krpp.podatelna@policie.gov.cz, nebo tel. čísle: 974 325 303.
Vyvěšeno dne: 23. ledna 2026
Sejmuto dne: 23. ledna 2027
nprap. Bc. David Svoboda
vrchní inspektor
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)