Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věci - Klatovy - náboj Mannlicher
Č. j. KRPP-11987-3/ČJ-2026-0304IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
Klatovy 17. března 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věcí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Klatovy, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen zákon o zbraních), oznamuje veřejnou vyhláškou, vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, nález věcí:
1 ks náboj, ráže 8 x 50 R Mannlicher
když byly tyto věci nalezeny dne 22. 01. 2026 v katastru obce Sušice na místě zvaném Andělíček a jejich vlastník není znám.
Podle § 116 odst. 3 zákona o zbraních, pokud si shora uvedené střelivo nepřevezme jejich vlastník do 12 měsíců ode dne uveřejnění této informace, má se za to, že vlastník toto střelivo opustil. V takovém případě toto střelivo připadají podle § 116 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
https://policie.gov.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx
Zdejší útvar policie je možné kontaktovat buď osobně na adrese Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 15 Klatovy, prostřednictvím datové schránky 5ixai69, e-mailové adresy: krpp.podatelna@policie.gov.cz nebo tel. čísle: 974 331 300.
Vyvěšeno dne: 18. března 2026
Sejmuto dne: 18. března 2027
nprap. Josef Novák
vrchní inspektor
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)