Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Klatovy - 5ks střeliva

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j.  KRPP-72936-4/ČJ-2026-0304IZ 
                                                                                                                                                                                            Klatovy 27. května 2026
                                                                                                                                                                                                            Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věcí

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Klatovy, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen zákon o zbraních), oznamuje veřejnou vyhláškou, vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, nález věcí:

1 ks střeliva ráže 12,7 x 99 mm (.50BMG)
4 ks střeliva ráže 7 x 57 R

když byly tyto věci nalezeny dne 18. května 2026 v katastru obce Sušice a jejich vlastník není znám.

Podle § 116 odst. 3 zákona o zbraních, pokud si shora uvedené zbraně a střelivo nepřevezme jejich vlastník do 12 měsíců ode dne uveřejnění této informace, má se za to, že vlastník tyto zbraně a střelivo opustil. V takovém případě tyto zbraně a střelivo připadají podle § 116 odst. 2 písm. a) zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
https://policie.gov.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

Zdejší útvar policie je možné kontaktovat buď osobně na adrese Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 15 KLATOVY prostřednictvím datové schránky 5ixai69, e-mailové adresy: krpp.podatelna@policie.gov.cz nebo tel. čísle: 974 334300.

Vyvěšeno dne: 28: května 2026
Sejmuto dne: 28. května 2027

                                                                                                                                                        nprap. Josef Novák
                                                                                                                                                           vrchní inspektor

                                                                                                                                                        schváleno elektronicky
                                                                                                                                (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                                                                                       podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

