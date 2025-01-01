Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Domažlice - zbraň
Č. j. KRPP-164559-3/ČJ-2025-0301IZ-TC
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Domažlice
Kosmonautů 165, 344 15 Domažlice
Domažlice 28. listopadu 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O oznámení nálezu věcí
Oddělení správního řízení Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Policie České republiky v Plzni jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a 11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád), ve věcech státní správy na úseku zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu oznamuje veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, odst. 2 správního řádu nález věcí:
zbraň
když byla tato zbraň nalezena v katastru obce Konstantinovy Lázně - Okrouhlé Hradiště a její vlastník není znám.
Podle § 68 odst. 3 zákona Č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění\pozdějších předpisů (zákon o zbraních) nepřihlásí-Ii se jejich vlastník v 6-ti měsíční lhůtě, připadají nalezené zbraně do vlastnictví státu.
Podle § 11, odst. 1, písmo e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-Ii takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož uzemní působnosti se věc nachází.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
https://policie.gov.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx
Vyvěšeno dne: 28. listopad 2025
Sejmuto dne: 28. květen 2026
Za správnost vyhotovení:
nprap. Miroslav David
vrchní inspektor
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)