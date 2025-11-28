Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Domažlice - expanzní pistole
Č.j.: KRPP-59412/ČJ-2025-0301IZ-DO
Domažlice 28. listopadu 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věcí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Domažlice, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy a samosprávy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nález věcí:
1) 1 ks expanzní pistole, zn.BBM model.315, ráže 8 mm Knall, v.č. H016611.
které byly nalezeny dne 22. 04. 2025 v obci Klatovy Národních Mučedníků č.p.146 a jejich vlastník není znám.
Podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, nepřihlásí-li se jejich vlastník v šestiměsíční lhůtě, připadají nalezené zbraně do vlastnictví státu.
Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx
Vyvěšeno dne: 28.11.2025
Sejmuto dne : 28.5.2026
