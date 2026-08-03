Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraní
Č. j. KRPT-178052-9/ČJ-2026-0707IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
Č. j. KRPT-178052-9/ČJ-2026-0707IZ Ostrava 31. července 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje nález zbraní:
- PISTOLE SAMONABÍJECÍ, výr. ČESKÁ ZBROJOVKA, model 45, výr. č. 73620, ráže 6,35 mm Browning
- POPLAŠNÁ A SIGNALIZAČNÍ ZBRAŇ, výr. MELCHER, model ME 38 POCKET, výr. č. 007044, ráže 9 mm R Knall,
Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Městské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, obvodní oddělení Slezská Ostrava, dne 29.06.2026. Zbraně byly nalezeny dne 29.06.2026 na ulici Petra Křičky v Ostravě.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají předmětné zbraně do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Vyvěšeno dne: 03.08.2026
Sejmuto dne: 03.08.2027
Stanislava Janíková npor. Bc. Martin Konečný
oprávněná úřední osoba komisař