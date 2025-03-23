Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-235100-2/ČJ-2025-0706IZ - Dlouhá ruční palná zbraň, brokovnice dvojka, výrobce nezjištěn, model neuveden, výrobní číslo neuvedeno. Zbraň je ve značném stupni koroze a s chybějící pažbou, nalezena v obci Hlavnice. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Opava
Rooseveltova 37, 746 25 Opava

Č. j.  KRPT-235100-2/ČJ-2025-0706IZ                                                                                                                                 Opava 23. září 2025
Počet stran: 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Opava, Rooseveltova 37, 746 01 Opava (dále jen "správní orgán"), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b) odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zbraních"),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené věci:

Dlouhá ruční palná zbraň, brokovnice dvojka, výrobce nezjištěn, model neuveden, výrobní číslo neuvedeno. Zbraň je ve značném stupni koroze a s chybějící pažbou.

Zbraň byla nalezena dne 10.09.2025 v katastru obce Hlavnice a následně odevzdána a uložena ve skladu správního orgánu.

Jelikož nebyl provedeným šetřením majitel předmětu zjištěn, je tento považován za nález a jako takový bude uložen po dobu 6 měsíců, dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních, ve skladu správního orgánu.

Poučení:

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu šesti měsíců na úřední desce správního orgánu, která je umístěna na ulici Hrnčířská 17, 746 25 Opava. Nepřihlásí-li se její vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne předmětný nález do vlastnictví státu. Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http: www.mvcr.cz/desky/policie.

Vyvěšeno dne: 23.09.2025

Sňato dne: 23.03.2025

Zpracoval:
nprap. Bc. Roman Nikodém DiS.

npor. Mgr. Žaneta Pchálková
komisař
podepsáno elektronicky

