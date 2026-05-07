Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraně
Č. j. KRPT-119990-3/ČJ-2026-0707IZ, airsoftová zbraň, zn. WE-TECH, model G27, ráže 6 mm BB, v.č. WET5168 a 1 ks zásobník, místo nálezu Ostrava
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
Č. j. KRPT-119990-3/ČJ-2026-0707IZ Ostrava 7. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje nález:
zbraně:
airsoftová zbraň, zn. WE-TECH, model G27, ráže 6 mm BB, v.č. WET5168
1 ks zásobník
Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště Ostrava, dne 29.4.2026. Zbraň byla nalezena dne 17.4.2026 v porostu ul K Trojhalí v Ostravě.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.gov.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
zpracoval: nprap. Ondřej Valenta
vrchní inspektor
npor. Bc. Martin Konečný
komisař
Vyvěšeno dne: 07.05.2026
Sejmuto dne: 07.05.2027
