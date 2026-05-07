Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-119990-3/ČJ-2026-0707IZ, airsoftová zbraň, zn. WE-TECH, model G27, ráže 6 mm BB, v.č. WET5168 a 1 ks zásobník, místo nálezu Ostrava 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Č. j.  KRPT-119990-3/ČJ-2026-0707IZ                                                                                           Ostrava 7. května 2026                                                        

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,

oznamuje nález:

zbraně:
airsoftová zbraň, zn. WE-TECH, model G27, ráže 6 mm BB, v.č. WET5168
1 ks zásobník

Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště Ostrava, dne 29.4.2026. Zbraň byla nalezena dne 17.4.2026 v porostu ul K Trojhalí v Ostravě. 

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována  způsobem  umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.gov.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx

zpracoval: nprap. Ondřej Valenta
                   vrchní inspektor

npor.  Bc. Martin Konečný
komisař

Vyvěšeno dne: 07.05.2026
Sejmuto dne: 07.05.2027

nprap. Ondřej Valenta

npor. Bc. Martin Konečný

vrchní inspektor

komisař

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 