Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraně
Č. j. KRPT-43321-3/ČJ-2026-0704IZ, airsoftová zbraň, výrobce Čína, model Neuveden, ráže 4,5 mm BB, bez výrobního čísla, bez zásobníku
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Nový Jičín
Svatopluka Čecha 1217/11
Č. j. KRPT-43321-3/ČJ-2026-0704IZ Ostrava 14. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, z v e ř e j ň u j e :
O Z N Á M E N Í
o n á l e z u z b r a n ě
- airsoftová zbraň, výrobce Čína, model Neuveden, ráže 4,5 mm BB, bez výrobního čísla, bez zásobníku.
K nálezu došlo dne 12. 2. 2026 v době okolo 15:00 hodin na ul. Záhumenní 865/33 v Kopřivnici.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Nový Jičín. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 odst. 2 písm. b), z.č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Zpracoval:
nprap. Stanislav Rosa
tel. 974735304 npor. Bc. Miroslav Gilg
komisař
Vyvěšeno dne: 14. 5. 2026
Sejmuto dne: 14. 5. 2027