Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-43321-3/ČJ-2026-0704IZ, airsoftová zbraň, výrobce Čína, model Neuveden, ráže 4,5 mm BB, bez výrobního čísla, bez zásobníku 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Nový Jičín
Svatopluka Čecha 1217/11
 

Č. j. KRPT-43321-3/ČJ-2026-0704IZ                                                                                                                           Ostrava 14. května 2026      
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, z v e ř e j ň u j e

O Z N Á M E N Í

o   n á l e z u    z b r a n ě
 

- airsoftová zbraň, výrobce Čína, model Neuveden, ráže 4,5 mm BB, bez výrobního čísla, bez zásobníku.

K nálezu došlo dne 12. 2. 2026 v době okolo 15:00 hodin na ul. Záhumenní 865/33 v Kopřivnici.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Nový Jičín. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 odst. 2 písm. b), z.č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx


Zpracoval:  
nprap. Stanislav Rosa
tel. 974735304                                                                                                                                                                    npor. Bc. Miroslav Gilg
                                                                                                                                                                                                           komisař

                                                                                                                                                                                            

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2026
Sejmuto dne: 14. 5. 2027                                                                                                                                                                                                         

   

