Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu sřeliva
Č. j. KRPT-129120-6/ČJ-2026-0707IZ - 40 ks nábojů ráže 22 Long Rifle, 9 ks nábojů ráže 7,62 x 39, 2 ks nábojů ráže 38 Special, místo nálezu Ostrava
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
Č. j. KRPT-129120-6/ČJ-2026-0707IZ Ostrava 18.05.2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje nález:
střeliva:
- 40 ks nábojů ráže 22 Long Rifle
- 9 ks nábojů ráže 7,62 x 39
- 2 ks nábojů ráže 38 Special.
Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Městské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, obvodní oddělení Ostrava - Poruba 1, dne 11.05.2026. Střelivo bylo nalezeno dne 10.05.2026 na ulici Hlavní třída v Ostravě - Porubě.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětné střelivo do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Stanislava Janíková
oprávněná úřední osoba npor. Bc. Martin Konečný
komisař
Vyvěšeno dne: 18.05.2026
Sejmuto dne: 18.05.2027