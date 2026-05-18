Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu sřeliva

Č. j. KRPT-129120-6/ČJ-2026-0707IZ - 40 ks nábojů ráže 22 Long Rifle, 9 ks nábojů ráže 7,62 x 39, 2 ks nábojů ráže 38 Special, místo nálezu Ostrava 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Č. j.  KRPT-129120-6/ČJ-2026-0707IZ                                                                                                                        Ostrava 18.05.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

oznamuje nález:

střeliva:

- 40 ks nábojů ráže 22 Long Rifle 
- 9 ks nábojů ráže 7,62 x 39
- 2 ks nábojů ráže 38 Special.  

Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Městské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, obvodní oddělení Ostrava - Poruba 1, dne 11.05.2026. Střelivo bylo nalezeno dne 10.05.2026 na ulici Hlavní třída v Ostravě - Porubě.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětné střelivo do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována  způsobem  umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:

www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx


     Stanislava Janíková
oprávněná úřední osoba                                                                                                                                                 npor. Bc. Martin Konečný
                                                                                                                                                                                                                   komisař

Vyvěšeno dne: 18.05.2026
Sejmuto dne:   18.05.2027

