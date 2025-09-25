Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nabídce zbraně a střeliva podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji - Plzeň - různé druhy zbraní+různé druhy nábojů
Č. j.:KRPP-55179-8/ČJ-2025-0305IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Plzeň
U Borského parku 20, 306 11 Plzeň
Plzeň 24. listopadu 2025
Počet stran: 2
Veřejná vyhláška
o nabídce zbraní a střeliva podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Plzeň, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nabídku zbraní a střeliva:
Flash Ball, zn. Verney-Carron, vz. neuveden, ráže 44-40 Win., výr. č. 104499
Flash Ball, zn. Verney-Carron, vz. neuveden, ráže 44-40 Win., výr. č. 103876
pistole samonabíjecí, zn. Česká zbrojovka, vz. ČZ 75 Compact, ráže 9 mm Luger, výr. č. A1009
pistole samonabíjecí, zn. ČZ Uherský Brod, vz. CZ 75 BD Police, ráže 9 mm Luger, výr. č. 9365X
revolver, zn. Taurus, vz. neuveden, ráže 38 Special, výr. č. KE31019
brokovnice opakovací, zn. Browning, vz. neuveden, ráže 12/76, výr. č. 34085PN152
brokovnice opakovací, zn. Winchester, vz. 1300, ráže 12/76, výr. č. L2596024
264 ks brokových nábojů ráže 12/70
123 ks nábojů ráže 38 Special
4 ks náboje Flash Ball
263 ks nábojů ráže 9 mm Luger
k prodeji za cenu obvyklou prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva.
Shora uvedený správní orgán vydal dne 25.9.2025 rozhodnutí ve věci nabídky shora uvedených zbraní a střeliva k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva za cenu obvyklou, vedené pod č.j. KRPP-55179-7/ČJ-2025-0305IZ, které nabylo právní moci dne 29.10.2025.
V případě zájmu o nabízené zbraně a střelivo kontaktujte shora uvedený zdejší útvar policie k výše uvedenému číslu jednacímu, a to buď osobně na adrese Plzeň, U Borského parku 20, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: krpp.podatelna.policie@pcr.cz, nebo na tel. číslo: 974 325 303.
Nabídky budou řazeny v pořadí, ve kterém budou doručeny odpovědi a v tomto pořadí budou jednotliví zájemci vyzváni k převzetí zbraní a střeliva.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx,
Vyvěšeno dne: 25. listopadu 2025
Sejmuto dne: 11. prosince 2025
nprap. Bc. David Svoboda
vrchní inspektor
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)