Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nabídce zbraně a střeliva podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji - Plzeň - pistole samonabíjecí s příslušenstvím
Č.j.: KRPP-68780-7/ČJ-2025-0305IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Plzeň
U Borského parku 20, 306 11 Plzeň
Č. j. KRPP-68780-7/ČJ-2025-0305IZ
Plzeň 3. září 2025
Počet stran: 1
Veřejná vyhláška
o nabídce zbraně a střeliva podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Plzeň, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nabídku zbraně a střeliva:
pistole samonabíjecí, zn. ČZ Uherský Brod, vz. CZ 75 D Compact, ráže 9 mm Luger, v.č. A034014
+ 1 ks zásobník do zbraně
+ 1 ks plastový vytěrák
+ 1 ks plastový kufřík na zbraň
+ 5 ks nábojů ráže 9 mm Luger
k prodeji za cenu obvyklou prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva.
Shora uvedený správní orgán vydal dne 28.7.2025 rozhodnutí ve věci nabídky shora uvedené zbraně a střeliva k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva za cenu obvyklou, vedené pod č.j. KRPP-68780-6/ČJ-2025-0305IZ, které nabylo právní moci dne 15.8.2025.
V případě zájmu o nabízenou zbraň a střelivo kontaktujte shora uvedený zdejší útvar policie k výše uvedenému číslu jednacímu, a to buď osobně na adrese Plzeň, U Borského parku 20, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: krpp.podatelna.policie@pcr.cz, nebo na tel. číslo: 974 325 303.
Nabídky budou řazeny v pořadí, ve kterém budou doručeny odpovědi a v tomto pořadí budou jednotliví zájemci vyzváni k převzetí zbraně a střeliva.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx,
Vyvěšeno dne: 4.9.2025
Sejmuto dne: 22.9.2025
nprap. Bc. David Svoboda
vrchní inspektor
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)