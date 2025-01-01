Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nabídce zbraně a střeliva podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji - Plzeň - 2x revolver perkusní
Č. j.: KRPP-9243-20/ČJ-2024-0305IZ
Č. j. KRPP-9243-20/ČJ-2024-0305IZ
Plzeň 27. listopadu 2025
Veřejná vyhláška
o nabídce zbraní podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Plzeň, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy a samosprávy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nabídku zbraní:
revolver perkusní, zn. ARMI SAN MARCO, vz. 1860 COLT ARMY, ráže 44, výr. č. E35792
revolver perkusní, zn. ARMI SAN MARCO, vz. 1851 NAVY YANK SHERIFF'S, výr. č. E39862
k prodeji za cenu obvyklou prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva.
Shora uvedený správní orgán vydal dne 16.4.2024 rozhodnutí ve věci nabídky shora uvedených zbraní k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva za cenu obvyklou, vedené pod č.j. KRPP-9243-9/ČJ-2024-0305IZ, které nabylo právní moci dne 11.5.2024.
V případě zájmu o nabízené zbraně kontaktujte odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Plzeň, k výše uvedenému číslu jednacímu, buď osobně na adrese Plzeň, U Borského parku 20, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: krpp.podatelna@pcr.cz, nebo na tel. číslo 974 325 303.
Nabídky budou řazeny v pořadí, ve kterém budou doručeny odpovědi a v tomto pořadí budou jednotliví zájemci vyzváni k převzetí zbraní.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx,
Vyvěšeno dne: 28. listopadu 2025
Sejmuto dne: 15. prosince 2025
nprap. Bc. David Svoboda
vrchní inspektor
