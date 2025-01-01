Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nabídce zbraně a střeliva podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji - Domažlice - pistole samonabíjecí + 3x brokovnice + hlaveň

Č. j.: KRPP-157278-15/ČJ-2022-0301IZ-DO 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Domažlice
Kosmonautů 165, 344 15 Domažlice
Tel.: +420 974 331 300
E-mail: krpp.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: 5ixai69

Č. j. KRPP-157278-15/ČJ-2022-0301IZ-DO
                                                                                                                                                                                          Domažlice 13. října 2025
                                                                                                                                                                                                            Počet stran: 2

Veřejná vyhláška
o nabídce zbraní podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Domažlice, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy a samosprávy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nabídku zbraní:

- brokovnice broková kozlice, zn. výrobce Zbrojovka Brno, model ZH 303, ráže 12/70, 12/70, výrobní číslo  3-303096-hlaveň, 381827-závěr

- pistole samonabíjecí, zn. výrobce ČZ Praha, model 45, ráže 6,35 mm Browning, výrobní číslo 55675  + 1 ks zásobníku

- brokovnice dvojka, zn. výrobce Francie, model neuveden, ráže 12/65, 12/65, výrobní číslo 59581

- brokovnice dvojka, zn. výrobce Francie, model neuveden, ráže 16/65, 16/65, výrobní číslo 2019

- hlaveň, zn. výrobce Zbrojovka Brno, model ZH 324, ráže 7 x 57 R, 16/70, výrobní číslo 3-817905

k prodeji za cenu obvyklou prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva.

Shora uvedený správní orgán vydal dne 29. 08. 2024 rozhodnutí ve věci nabídky shora uvedených zbraní k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva za cenu obvyklou, vedené pod č.j. KRPP-157278-10/ČJ-2024-0305IZ, které nabylo právní moci dne 30. 09. 2024.

V případě zájmu o nabízené zbraně kontaktujte Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Domažlice, k výše uvedenému číslu jednacímu, a to buď osobně na adrese Domažlice, Kosmonautů 165, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: krpp.podatelna@policie.gov.cz, nebo na tel. číslo 974 331 300.

Nabídky budou řazeny v pořadí, ve kterém budou doručeny odpovědi a v tomto pořadí budou jednotliví zájemci vyzváni k převzetí zbraní.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx,

vyvěšeno dne 13. 10. 2025
sejmuto dne 29. 10. 2025.

                                                                                                                                             npor. Bc. Vladislava Čejková
                                                                                                                                      vedoucí kontaktního místa Domažlice
                                                                                                                                                  podepsáno elektronicky

  

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 