Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nabídce zbraně a střeliva podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji - Domažlice - pistole samonabíjecí + 3x brokovnice + hlaveň
Č. j.: KRPP-157278-15/ČJ-2022-0301IZ-DO
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Domažlice
Kosmonautů 165, 344 15 Domažlice
Tel.: +420 974 331 300
E-mail: krpp.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: 5ixai69
Domažlice 13. října 2025
Veřejná vyhláška
o nabídce zbraní podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Domažlice, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy a samosprávy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, oznamuje veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nabídku zbraní:
- brokovnice broková kozlice, zn. výrobce Zbrojovka Brno, model ZH 303, ráže 12/70, 12/70, výrobní číslo 3-303096-hlaveň, 381827-závěr
- pistole samonabíjecí, zn. výrobce ČZ Praha, model 45, ráže 6,35 mm Browning, výrobní číslo 55675 + 1 ks zásobníku
- brokovnice dvojka, zn. výrobce Francie, model neuveden, ráže 12/65, 12/65, výrobní číslo 59581
- brokovnice dvojka, zn. výrobce Francie, model neuveden, ráže 16/65, 16/65, výrobní číslo 2019
- hlaveň, zn. výrobce Zbrojovka Brno, model ZH 324, ráže 7 x 57 R, 16/70, výrobní číslo 3-817905
k prodeji za cenu obvyklou prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva.
Shora uvedený správní orgán vydal dne 29. 08. 2024 rozhodnutí ve věci nabídky shora uvedených zbraní k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva za cenu obvyklou, vedené pod č.j. KRPP-157278-10/ČJ-2024-0305IZ, které nabylo právní moci dne 30. 09. 2024.
V případě zájmu o nabízené zbraně kontaktujte Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Domažlice, k výše uvedenému číslu jednacímu, a to buď osobně na adrese Domažlice, Kosmonautů 165, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: krpp.podatelna@policie.gov.cz, nebo na tel. číslo 974 331 300.
Nabídky budou řazeny v pořadí, ve kterém budou doručeny odpovědi a v tomto pořadí budou jednotliví zájemci vyzváni k převzetí zbraní.
Vyvěšeno dne 13. 10. 2025
sejmuto dne 29. 10. 2025.
vyvěšeno dne 13. 10. 2025
sejmuto dne 29. 10. 2025.
npor. Bc. Vladislava Čejková
vedoucí kontaktního místa Domažlice
podepsáno elektronicky