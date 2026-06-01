Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - Volduchy - Sezgin Ramadan YUSEIN
Č. j. KRPP-55351-4/PŘ-2026-030040
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby dopravní policie
Dálniční oddělení Svojkovice
Volduchy č. 412, 338 22 Volduchy
Č. j. KRPP-55351-4/PŘ-2026-030040
Volduchy 9. června 2026
Počet stran: 1
Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Svojkovice jako správní orgán v souladu s ustanovením § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, rozhodoval příkazem na místě, následně vydal v souladu s ustanovením § 70 zákona 500/2004 Sb. Opravné rozhodnutí - opravu zřejmé nesprávnosti a tedy dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. - správního řádu,
oznamuje
možnost převzít následující písemnost:
- Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb. - správního řádu , adresované Sezgin Ramadan YUSEIN, trv. bytem První ulice č. p. 162, Ardino, Bulharsko.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu a uvedená písemnost byla opakovaně vrácena jako nedoručena. Adresát si může zásilku vyzvednout na POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Svojkovice každý pracovní den po celou provozní dobu do 15 dnů ode dne uložení.
Vyvěšeno dne: 15.6.2026
Sejmuto dne: 30.6.2026
Za správnost vyhotovení:
npor. Mgr. Jan Štěpánek vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Jiří Černý
podepsáno elektronicky