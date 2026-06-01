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Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - Volduchy - Sezgin Ramadan YUSEIN

Č. j. KRPP-55351-4/PŘ-2026-030040 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby dopravní policie
Dálniční oddělení Svojkovice
Volduchy č. 412, 338 22 Volduchy

Č. j. KRPP-55351-4/PŘ-2026-030040 
                                                                                                                                                                                           Volduchy 9. června 2026
                                                                                                                                                                                                            Počet stran: 1

Oznámení o možnosti převzít písemnost (veřejná vyhláška)

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,  Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Svojkovice jako správní orgán v souladu s ustanovením § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, rozhodoval příkazem na místě, následně vydal v souladu s ustanovením § 70 zákona 500/2004 Sb. Opravné rozhodnutí - opravu zřejmé nesprávnosti a tedy dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. - správního řádu, 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost: 

- Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb. - správního řádu , adresované  Sezgin Ramadan YUSEIN, trv. bytem První ulice č. p. 162, Ardino, Bulharsko.

  Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu a uvedená písemnost byla opakovaně vrácena jako nedoručena.  Adresát si může zásilku vyzvednout na POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,  Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Svojkovice každý pracovní den po celou provozní dobu do 15 dnů ode dne uložení.


Vyvěšeno dne: 15.6.2026
Sejmuto dne: 30.6.2026

Za správnost vyhotovení:
                                                                                                                              npor. Mgr. Jan Štěpánek vedoucí oddělení

                                                                                                                                              v z. npor. Bc. Jiří Černý
                                                                                                                                             podepsáno elektronicky

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