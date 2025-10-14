Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - Milos Gunjevic
Č. j. KRPJ-58674-5/ČJ-2025-160007
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Odbor služby dopravní policie
Oddělení silničního dohledu
Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
V Jihlavě 14.10.2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení silničního dohledu jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
Oznamuje
Možnost převzít následující písemnost:
- Rozhodnutí č.j. KRPJ-58678-3/ČJ-2025-160007, adresované Milosovi GUNJEVICOVI, bytem Cesta Krških Žrtev 141, 8270 Krško, Slovinsko
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát se nenachází v místě svého pobytu.
Adresát si může písemnost – zásilku vyzvednout na Oddělení silničního dohledu na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina každý pracovní den, po celou pracovní dobu 06:00-14:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.
ppor. Mgr. Jiří Špaček
tel. 974 261 252
Vyvěšeno dne: 14.10.2025
Sejmuto dne: 30.10.2025