Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - Maxim Windels

Č. j. KRPJ-52700-4/ČJ-2025-1600PZ-JUŘ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pořádkové policie
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava

Jihlava 20. srpna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o možnosti převzít písemnost

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby pořádkové policie jako příslušný správní orgán jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 25 odst. 1, správního řádu

Oznamuje

Možnost převzít následující písemnost:

  • Rozhodnutí č. j. KRPJ-52700-3/ČJ-2025-1600PZ, adresované osobě Maxim Windels, trv. bytem Tentoonstellingslaan 29, 2020 Antverpy, Belgie.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát nepřebírá doručované písemnosti.

Adresát si může písemnost – zásilku vyzvednout na Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina každý pracovní den, po celou pracovní dobu 07:00-15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

plk. Mgr. Radek Vochyán DiS.         
vedoucí odboru
schváleno elektronicky                                                                                                                                                                                             

Za správnost vyhotovení:
kpt. Ing. Bc. Igor Juřica
tel. 974 261 296

Vyvěšeno dne: 20.08.2025
Sejmuto dne: 04.09.2025

