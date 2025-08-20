Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - Maxim Windels
Č. j. KRPJ-52700-4/ČJ-2025-1600PZ-JUŘ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pořádkové policie
Vrchlického 2627/46
587 24 Jihlava
Jihlava 20. srpna 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby pořádkové policie jako příslušný správní orgán jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 25 odst. 1, správního řádu
Oznamuje
Možnost převzít následující písemnost:
- Rozhodnutí č. j. KRPJ-52700-3/ČJ-2025-1600PZ, adresované osobě Maxim Windels, trv. bytem Tentoonstellingslaan 29, 2020 Antverpy, Belgie.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát nepřebírá doručované písemnosti.
Adresát si může písemnost – zásilku vyzvednout na Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina každý pracovní den, po celou pracovní dobu 07:00-15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.
plk. Mgr. Radek Vochyán DiS.
vedoucí odboru
schváleno elektronicky
Za správnost vyhotovení:
kpt. Ing. Bc. Igor Juřica
tel. 974 261 296
Vyvěšeno dne: 20.08.2025
Sejmuto dne: 04.09.2025