Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost - HEPNAR
Č.j. KRPH-51191/ČJ-2026-0500PZ
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor služby pořádkové policie
Ulrichovo náměstí 810
501 01 Hradec Králové
Č.j. KRPH-51191/ČJ-2026-0500PZ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pořádkové policie dle ustanovení § 25 správního řádu
oznamuje
možnost převzít písemnost:
Rozhodnutí o přezkumném řízení dle ust. § 97 odst. 3 správního řádu v souladu s ust. § 98 správního řádu, adresované osobě:
Daniel HEPNAR, nar. 1991, bytem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec
Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce, neboť adresát je neznámého pobytu. Adresát si může zásilku vyzvednout na Odboru služby pořádkové policie, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, každý pracovní den v době od 07.00 hod. do 15.30 hod., a to ode dne vyvěšení na úřední desce, do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky. Tel. kontakt pro případnou předchozí domluvu: 974 524 244 – M. Žerovnická, popř. tel. č. 974 522 292 – kpt. Novotný.
Poučení:
Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
kpt. Ing. Bc. Martin Novotný
vrchní komisař OSPP
Datum vyvěšení: 30.7.2026
Datum sejmutí: 17.08.2026