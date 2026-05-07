Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Veřejná vyhláška, nález zbraní a střeliva v obci Žacléř
Krajské ředitelství policie K rálovéhradeckého kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Trutnov
Horská 78, 541 11 Trutnov
Č. j. KRPH-47319-2/ČJ-2026-0510IZ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Trutnov jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 odst.1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) ve věcech výkonu státní správy ve věcech pro zbraně a bezpečnostní materiál
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu, že 30. 04. 2026 byly nalezeny při vyklízení garáže u domu čp. 337, ul. Josefa Jarosche v obci Žacléř, okr. Trutnov, níže uvedené zbraně a střelivo:
1) Poplašná a signalizační zbraň, kategorie NO, výrobce Röhm, model RG 800, ráže 8 mm k bez výrobního čísla,
2) 54 kusů 8 mm K
Výše uvedené předměty jsou uloženy na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Trutnov, neboť nebyl zjištěn vlastník výše uvedených věci. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Územního odboru policie Trutnov. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.
nprap. Bc. Jiří Picek,
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 07.05.2026
Sejmuto dne: 07.05.2027