Č. j. KRPH-87240-2/ČJ-2025-0502IZ Hradec Králové 8. září 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Hradec Králové jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) ve věcech výkonu státní správy ve věcech pro zbraně a bezpečnostní materiál
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu, že bylo v katastru obce Hradec Králové, ul. Rašínova třída, na benzinové čerpací stanice Shell
n a l e z e n o:
- druh zbraně: EXPANZNÍ ZBRAŇ, značka výrobce: ZORAKI, model: M 906, ráže: 9 mm PA. Blanc, výrobní číslo: 029197, s vloženým zásobníkem a 7 ks nábojů ,nalezené věci jsou uloženy na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Hradec Králové, neboť nebyl zjištěn vlastník výše uvedených věcí.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude
vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.
