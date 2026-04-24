Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - nález zbraně, puška plynová (vzduchová), výr. ČZ, mod. Slavia 630, ráže 4,5mm, v.č. neuvedeno

KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Liberec

             Liberec 23. dubna·2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ

-   puška plynová (vzduchová), výr. ČZ, mod. Slavia 630, ráže 4,5mm (cal. 177), v.č. NEUVEDENO

     Uvedená zbraň byla nalezena dne 20.04.2026 při úklidu na adrese Na Výsluní, Nové Město pod Smrkem. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.

     Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                         nprap. Jitka Tvrdková
                                                                                                                                                               vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 24.04.2026
Sejmuto dne: 24.05.2026

