KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Č. j.KRPL-34765-5/ČJ-2026-1805IZ
Liberec 23. dubna·2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- puška plynová (vzduchová), výr. ČZ, mod. Slavia 630, ráže 4,5mm (cal. 177), v.č. NEUVEDENO
Uvedená zbraň byla nalezena dne 20.04.2026 při úklidu na adrese Na Výsluní, Nové Město pod Smrkem. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
nprap. Jitka Tvrdková
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 24.04.2026
Sejmuto dne: 24.05.2026