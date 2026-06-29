Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně, puška plynová, výr. Čína, ráže 4,5mm, bez výr. čísla
Č. j. KRPL-76974-3/ČJ-2020-1801IZ
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Policie České republiky
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Č. j. KRPL-76974-3/ČJ-2020-1801IZ
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Česká Lípa 26. června 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- Puška plynová, Výrobce Čína, bez modelu, ráže 4,5mm, bez výrobního čísla
Dne 10. 9. 2020 v České Lípě byla, nalezena zbraň, ze strany Městské Policie Česká Lípa, na Sídlišti Sever, Louka za OC Albert
Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
npor. Jan Kašík
komisař
Vyvěšeno dne: 29.06.2026
Sejmuto dne: 29.06.2027