Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - nález zbraně, poplašná a signalizační zbraň (revolver), výrobce: IWG, vzor: KURIER, ráže 9 mm R Knall, v. č. 16139
Č. j. KRPL-60209-5/ČJ-2026-1804IZ
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Jablonec nad Nisou
28. října 424/10, 466 73 Jablonec nad Nisou
Č. j. KRPL-60209-5/ČJ-2026-1804IZ Jablonec nad Nisou 23. července 2026
VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
poplašná a signalizační zbraň (revolver), výrobce: IWG, vzor: KURIER, ráže 9 mm R Knall, v. č. 16139
Uvedená zbraň byla nalezena dne 13.06.2026 v Jablonci nad Nisou, ul. Jitřní č.p. 5 a následně odevzdána na Policii ČR. Provedeným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka výše uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky, kontaktní místo Jablonec nad Nisou.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle ust. § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
nprap. Lukáš Pastorek
vrchní inspektor
Vyvešeno dne: 24. 7. 2026
Sejmuto dne: 24. 7. 2027