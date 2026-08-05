Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně, poplašná a signalizační zbraň BRUNI MAGNUM 9mm R Knall, výr. č. M142555
Č. j. KRPL-75403-4/ČJ-2026-180IZ
Policie České republiky
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Česká Lípa
Č. j. KRPL-75403-4/ČJ-2026-180IZ Česká Lípa 31. července 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- poplašná a signalizační zbraň BRUNI MAGNUM 9 mm R Knall, výr. č. M142555
Uvedená zbraň byla nalezena dne 25.7. 2026 v potoce Šporka v katastru města Nový Bor. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v České Lípě.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
nprap. Jiří Matěcha
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 05.08.2026
Sejmuto dne: 05.08.2027