Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně pistole zn. Mauser model HSc ráže 7.65mm, výr. číslo 935755
Č. j. KRPL-90259-8/ČJ-2022-180110
KŘP Libereckého kraje
Územní odbor Česká Lípa
Obvodní oddělení policie Cvikov
ČSA 136
471 54 CVIKOV
Č. j. KRPL-90259-8/ČJ-2022-180110 Cvikov 15. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- pistole značky MAUSER model HSc ráže 7.65 mm, výr. číslo 935755 s jedním kkusem zásobníku v černém koženém pouzdře
Uvedená zbraň byla nalezena dne 9.9.2022 v katastru obce Kunratice u Cvikova, v lesním prostoru u silnice I/13. Provedenám šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 6 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Obdbor sllužby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Liberecekého kraje, Policie České republiky v Liberci.
Nepříhlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbdraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx
npor. Bc. Lukáš Krok, DiS.
zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 15.01.2026
Sejmuto dne: 14.02.2026