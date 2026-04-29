Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - nález zbraně, pistole samonabíjecí, zn. FN, model 1910, ráže 7,65mm Br., v.č. 250283, 1 x zásobník

Č. j. KRPL-56969/ČJ-2025-1804IZ 

KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Jablonec nad Nisou

Č.j. KRPL - 56969-3/ČJ-2025-1804IZ                                                                             Jablonec n/Nisou 29. dubna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ

-   pistole samonabíjecí, zn. FN, model 1910, ráže 7,65mm Br., v.č. 250283, 1 x zásobník

Uvedené torzo zbraně bylo nalezeno dne 13.06.2025 v Desné a následně odevzdáno na Policii ČR. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Jablonec nad Nisou, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                         nprap. Lukáš Pastorek
                                                                                                                                                               vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 29.04.2026
Sejmuto dne: 29.04.2027

