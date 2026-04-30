VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - nález zbraně, pistole samonabíjecí, zn. Dreyse, model 1908, ráže 6,35 mm Browning, v.č. 63512 + 1 x zásobník + 45 ks nábojů ráže 6,35 mm Browning
Č. j. KRPL-26761-3/ČJ-2025-1804IZ Jablonec nad Nisou 30. dubna 2026
Uvedená zbraň byla nalezena dne 18.03.2025 na adrese Smetanova č. p. 279, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou. Prováděným šetřenímse nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky, kontaktní místo Jablonec nad Nisou.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle ust. § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
nprap. Lukáš Pastorek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 30.04.2026
Sejmuto dne: 30.04.2027