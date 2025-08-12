Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně - pistole samonabíjecí, výr. ČZ Strakonice, mod. 45, ráže 6,35 Browning, v.č. 107900
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- pistole samonabíjecí, výr. ČZ Strakonice, mod. 45, ráže 6,35 Browning, v.č. 107900 + 2x zásobník
Uvedená zbraň byla nalezena dne 6.7.2025 ve sklepních prostorách domu v Liberci ul. Okružní. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 6 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., O zbraních, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
Vyvěšeno dne: 12.08.2025
Sejmuto dne: 11.09.2025