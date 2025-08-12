Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně - pistole samonabíjecí, výr. ČZ Strakonice, mod. 45, ráže 6,35 Browning, v.č. 107900

Č. j. KRPL-62253-4/ČJ-2025-1805IZ 

KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Liberec

Č. j. KRPL-62253-4/ČJ-2025-1805IZ                                                                                       Liberec 12. srpna 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ

- pistole samonabíjecí, výr. ČZ Strakonice, mod. 45, ráže 6,35 Browning, v.č. 107900 + 2x zásobník 

Uvedená zbraň byla nalezena dne 6.7.2025 ve sklepních prostorách domu v Liberci ul. Okružní.  Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 6 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., O zbraních, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

Tel.: +420 974 466 304
E-mail: krpl.podatelna@policie.gov.cz

                                                                                                                                                             nprap. Jitka Tvrdková
                                                                                                                                                                vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 12.08.2025
Sejmuto dne: 11.09.2025
 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 