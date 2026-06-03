Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně, pistole samonabíjecí, výr. ČZ, mod. 27, ráže 7,65mm Browning, v.č. 514509 + 1x zásobník, pouzdro
Č. j. KRPL-53497-5/ČJ-2026-1805IZ
Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Liberec
Č. j.KRPL-53497-5/ČJ-2026-1805IZ Liberec 2. června 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- pistole samonabíjecí, výr. ČZ, mod. 27, ráže 7,65mm Browning, v.č. 514509 + 1x zásobník, pouzdro
Uvedená zbraň byla nalezena dne 24.05.2026 v půdním prostoru domu v Bílém Potoce. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
nprap. Jitka Tvrdková
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 03.06.2026
Sejmuto dne: 03.06.2027