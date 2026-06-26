Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - nález zbraně, pistole samonabíjecí, Česká zbrojovka, ČZ 27, ráže 7,65 Brow., v.č. 367289
Č.j.: KRPL-45050-7/ČJ-2020-1801IZ
|
Č. j.KRPL-45050-7/ČJ-2020-1801IZ
|
Česká Lípa 25.·června 2026
|
Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- Pistole samonabíjecí, Česká zbrojovka, ČZ 27, ráže 7,65 Brow., v. č. 367289
Dne 1. 6. 2020 v České Lípě byla, při vyklízení pozůstalosti nalezena výše uvedená zbraň.
Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu: 26.06.2026
Sejmuto dne: 26.06.2027
|
npor. Jan Kašík
|
komisař