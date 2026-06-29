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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně, pistole plynová, model TEX, Česká republika, ráže 4,5mm, v.č. 15227

Č. j. KRPL-28274-4/ČJ-2021-1801IZ 

Policie České republiky
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Česká Lípa

Č. j. KRPL-28274-4/ČJ-2021-1801IZ                                                                                                       Česká Lípa 26. června 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ

- Pistole plynová, Výrobce Česká republika, model TEX, ráže 4,5mm, v. č. 15227

Dne 27. 3. 2021  v České Lípě, byla při vyklízení pozůstalosti nalezena výše uvedená zbraň, v 11. patře panelového domu v ulici Jáchymovská č.p. 2909 Česká Lípa

Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                                 npor. Jan Kašík
                                                                                                                                                                       komisař

Vyvěšeno dne: 29.06.2026
Sejmuto dne: 29.06.2027

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