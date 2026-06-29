Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně, pistole plynová, ČZ, Slavia ZVP, ráže 4,5mm, v.č. 49126
Č. j. KRPL-68228-3/ČJ-2023-1801IZ
Policie České republiky
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Česká Lípa
Č. j. KRPL-68228-3/ČJ-2023-1801IZ Česká Lípa 26. června 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- pistole plynová, Česká zbrojovka, SLAVIA ZVP, ráže 4,5mm v.č.49126
Dne 18. 6. 2023 v Doksech Lipové náměstí, byla nalezena výšeuvedená zbraň
Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v České Lípě.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
npor. Jan Kašík
komisař
Vyvěšeno dne: 29.06.2026
Sejmuto dne: 29.06.2027