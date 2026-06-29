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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně, pistole plynová, ČZ, Slavia ZVP, ráže 4,5mm, v.č. 49126

Č. j. KRPL-68228-3/ČJ-2023-1801IZ 

Policie České republiky
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Česká Lípa

Č. j. KRPL-68228-3/ČJ-2023-1801IZ                                                                                          Česká Lípa 26. června 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ

- pistole plynová, Česká zbrojovka, SLAVIA ZVP, ráže 4,5mm v.č.49126

Dne 18. 6. 2023  v Doksech Lipové náměstí, byla nalezena výšeuvedená zbraň

Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v České Lípě.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                                     npor. Jan Kašík
                                                                                                                                                                          komisař

Vyvěšeno dne: 29.06.2026
Sejmuto dne: 29.06.2027

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