Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně - hlaveň, brokovnice dvojka, Sauer&Sohn, NEUVEDEN, 12/70;12/70, v.č. 258429
Č. j. KRPL-103970-4/ČJ-2025-1801IZ
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Česká Lípa
Č. j. KRPL-103970-4/ČJ-2025-1801IZ Česká Lípa 11. listopadu 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
- hlaveň, brokovnice dvojka, Sauer&Sohn, NEUVEDEN, 12/70;12/70, v.č. 258429
Uvedená zbraň byla nalezena dne 10.11.2025 při vyklízení pozůstalosti po zemřelém držiteli zbrojního průkazu v obci Radvanec Maxov č. p. 34. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 6 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., O zbraních, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
Tel.: +420 974 471 334
E-mail: krpl.podatelna@policie.gov.cz
npor. Jan Kašík
komisař
Vyvěšeno dne: 11.11.2025
Sejmuto dne: 11.12.2025