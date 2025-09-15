Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
-flobertka, výr. KORA BRNO, ráže 6mm ME Flobert, v.č. 622606,275
Uvedená zbraň byla nalezena dne 08.09.2025 při rekonstrukci domu na adrese Oldřichov na Hranicích. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 6 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., O zbraních, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
