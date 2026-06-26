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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - nález zbraně, airsoftová pistole Glock, 19, ráže 6 mm, v. č. BYU715

Č.j.: KRPL-2011-2/ČJ-2021-1801IZ 

Č.j.: KRPL-2011-2/ČJ-2021-1801IZ                                                                                                             Česká Lípa 25. června 2026

Policie České republiky

KŘP Libereckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Česká Lípa

                                                                             VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ

-Airsoftová pistole Glock, 19, ráže 6mm, v. č. BYU715

Dne 6.1. 2021  v Doksech ulice Valdštejnská v přilehlém křoví byla nalezena výše uvedená zbraň.

Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v České Lípě.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

  

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu:   26.06.2026
Sejmuto dne:                                                       26.06.2027

npor. Jan Kašík

komisař

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