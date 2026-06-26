Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - nález zbraně, airsoftová pistole Glock, 19, ráže 6 mm, v. č. BYU715
Č.j.: KRPL-2011-2/ČJ-2021-1801IZ
Č.j.: KRPL-2011-2/ČJ-2021-1801IZ Česká Lípa 25. června 2026
Policie České republiky
KŘP Libereckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Česká Lípa
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
-Airsoftová pistole Glock, 19, ráže 6mm, v. č. BYU715
Dne 6.1. 2021 v Doksech ulice Valdštejnská v přilehlém křoví byla nalezena výše uvedená zbraň.
Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Česká Lípa, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v České Lípě.
Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., O zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu: 26.06.2026
Sejmuto dne: 26.06.2027
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npor. Jan Kašík
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komisař