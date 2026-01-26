Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně
Č. j. KRPC-8411-6/ČJ-2026-0203IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo Jindřichův Hradec Nádražní 567/II 377 46 Jindřichův Hradec
Č. j. KRPC-8411-6/ČJ-2026-0203IZ Jindřichův Hradec 16. ledna 2026
Počet listů: 1
O Z N Á M E N Í O N Á L E Z U Z B R A N Ě
- akustická zbraň, zn. Výrobce EKOL, model P29, ráže 9 mm PA Blanc, výrobní číslo EPi3-19040133
K nálezu zbraně došlo dne 15. ledna 2026 v Jindřichově Hradci v ulici Sládkova, kde ležela vedle kontejnerů na odpad. Uvedená zbraň je uložena po dobu 12 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál České Budějovice, kontaktní místo Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadne nalezená zbraň a příslušenství podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví státu.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Milan Randl vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 26.01.2026 Sejmuto dne: 26.01.2027