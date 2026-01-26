Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně

Č. j. KRPC-8411-6/ČJ-2026-0203IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                            odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál                                                                                                                                                    kontaktní místo Jindřichův Hradec                                                                                                                                                                            Nádražní 567/II                                                                                                                                                                                                          377 46 Jindřichův Hradec

Č. j. KRPC-8411-6/ČJ-2026-0203IZ                                                                                                              Jindřichův Hradec 16. ledna 2026 

                                                                                                                                                                      Počet listů: 1

                                                      O Z N Á M E N Í     O      N Á L E Z U      Z B R A N Ě 

- akustická zbraň, zn. Výrobce EKOL, model P29,  ráže 9 mm PA Blanc, výrobní číslo EPi3-19040133

K nálezu zbraně  došlo dne 15. ledna 2026 v Jindřichově Hradci v ulici Sládkova, kde ležela vedle kontejnerů na odpad. Uvedená zbraň je uložena po dobu 12 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor  služby pro zbraně a bezpečnostní materiál České Budějovice, kontaktní místo Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II.

Nepřihlásí-li se  vlastník v této lhůtě, připadne nalezená zbraň a příslušenství podle  § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví státu.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                    nprap. Milan Randl                                                                                                                                                                                                       vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 26.01.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 26.01.2027

                                                                                                                                                                                         

