Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně
Č. j. KRPC-85965-4/ČJ-2025-0201IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo České Budějovice Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-85965-4/ČJ-2025-0201IZ České Budějovice 14. srpna 2025
Počet listů: 1
OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ A STŘELIVA
Dne 01. července 2025 byla na naší součást Policie České republiky, Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice uložena zbraň:
- pistole samonabíjecí, značky Mauser, model Hs,c,, ráže 7,65 Browning, výrobní číslo: 817746
Vzhledem k tomu, že prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, bude tato uložena podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, uschována u Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice po dobu 6 měsíců.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu. Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§68 odst. 3 zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) přísluší Ministerstvu vnitra České republiky.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice a souběžně na elektronické adrese.Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
npor. Bc. Jan Švepeš komisař
Vyvěšeno dne: 15.08.2025 Sejmuto dne: 15.02.2026