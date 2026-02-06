Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně
KRPL-13713-5/ČJ-2026-1805IZ
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Liberec
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ
pistole samonabíjecí, výr. WALTHER, mod. 4, ráže 7,65 Browning, v.č. 106966
Uvedená zbraň byla nalezena dne 06.02.2026 při vyklizení garáže na adrese České Mládeže v Liberci. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci. Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.
Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu: 12.02.2026
oprávněná úřední osoba:
nprap. Jitka Tvrdková
vrchní inspektor