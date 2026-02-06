Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, nález zbraně

KRPL-13713-5/ČJ-2026-1805IZ 

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Kontaktní místo Liberec

                                                                             

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁLEZ ZBRANĚ

                                               pistole samonabíjecí, výr. WALTHER, mod. 4, ráže 7,65 Browning, v.č. 106966

     Uvedená zbraň byla nalezena dne 06.02.2026 při vyklizení garáže na adrese České Mládeže v Liberci. Prováděným šetřením se nepodařilo prokazatelně zjistit vlastníka uvedené zbraně. Z tohoto důvodu bude zbraň uložena po dobu 12 měsíců na Kontaktním místě Liberec, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Policie České republiky v Liberci. Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu. Disponentem se střelnými zbraněmi, střelivem do těchto zbraní, municí a výbušninami je ministerstvo vnitra.   

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-lbk-uredni-deska.aspx.

  

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu:   12.02.2026

oprávněná úřední osoba:

nprap. Jitka Tvrdková

vrchní inspektor

  

                                                                                                         

