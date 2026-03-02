Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně

Č. j. KRPC-57012/ČJ-2023-0205IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál                                                                                                                                                    kontaktní místo Písek                                                                                                                                                                                                Na Výstavišti 377                                                                                                                                                                                                      397 01 Písek

Č. j. KRPC-570132-4/ČJ-2023-0205IZ                                                                                                                                Písek 26. února 2026

                                                                                                                                                                                             Počet listů: 1

                                                                                OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Písek, jako místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen zákon o zbraních), oznamuje informace o nálezu zbraně:

  • samonabíjecí pistole, výrobce: Walther, model: PPK, ráže: 7,65 mm Browning, výrobní číslo:260916 K.

Zbraň byla nalezena v katastru obce Písek.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené zbraně, bude tato podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních uschována u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Písek, ul. Na Výstavišti 377, po dobu 12 měsíců.

Nepřihlásí-li se jejich vlastník ve lhůtě 12 měsíců, připadne výše uvedená zbraň dle § 116 odst. 2 písm b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Písek a souběžně i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                        npor. Mgr. Dita Součková                                                                                                                                                                                                       komisař

Vyvěšeno dne: 02.03.2026                                                                                                                                                                                        Sejmujto dne: 02.03.2027

