Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně
Č. j. KRPC-57012/ČJ-2023-0205IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo Písek Na Výstavišti 377 397 01 Písek
Č. j. KRPC-570132-4/ČJ-2023-0205IZ Písek 26. února 2026
Počet listů: 1
OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Písek, jako místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen zákon o zbraních), oznamuje informace o nálezu zbraně:
- samonabíjecí pistole, výrobce: Walther, model: PPK, ráže: 7,65 mm Browning, výrobní číslo:260916 K.
Zbraň byla nalezena v katastru obce Písek.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené zbraně, bude tato podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních uschována u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Písek, ul. Na Výstavišti 377, po dobu 12 měsíců.
Nepřihlásí-li se jejich vlastník ve lhůtě 12 měsíců, připadne výše uvedená zbraň dle § 116 odst. 2 písm b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Písek a souběžně i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
npor. Mgr. Dita Součková komisař
Vyvěšeno dne: 02.03.2026 Sejmujto dne: 02.03.2027