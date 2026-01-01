Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně

Č. j. KRPC-105434-9/ČJ-2025-0203IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                   Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál                                                                                                                                                    kontaktní místo Jindřichův Hradec                                                                                                                                                                             Nádražní 567/II                                                                                                                                                                                                         377 46 Jindřichův Hreadec 

Č. j. KRPC-105349-9/ČJ-2025-0203IZ                                                                                                     Jindřichův Hradec 22. ledna 2026

                                                                                                                                                                 Počet listů: 1

                                                                 O Z N Á M E N Í   O   N Á L E Z U   Z B R A N Ě

- broková kozlice italské výroby, model 68, ráže 16/16x70, výrobního čísla 26143

K nálezu zbraně došlo dne 11.8.2025 v lesním prostoru katastru obce Staňkov.  Uvedená zbraň je uložena po  dobu 12 měsíců u Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor  služby pro zbraně a bezpečnostní materiál České Budějovice, kontaktní místo Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II.

Nepřihlásí-li se   vlastník v této lhůtě, připadne nalezená zbraň podle  § 116 odst. 2 písm. b)  zákona č. 90/2024 Sb. o  zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví státu.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                            nprap. Josef Tunka                                                                                                                                                                                                       vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 22.01.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 22.01.2027

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 