Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně
Č. j. KRPC-105434-9/ČJ-2025-0203IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo Jindřichův Hradec Nádražní 567/II 377 46 Jindřichův Hreadec
Č. j. KRPC-105349-9/ČJ-2025-0203IZ Jindřichův Hradec 22. ledna 2026
Počet listů: 1
O Z N Á M E N Í O N Á L E Z U Z B R A N Ě
- broková kozlice italské výroby, model 68, ráže 16/16x70, výrobního čísla 26143
K nálezu zbraně došlo dne 11.8.2025 v lesním prostoru katastru obce Staňkov. Uvedená zbraň je uložena po dobu 12 měsíců u Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál České Budějovice, kontaktní místo Jindřichův Hradec, Nádražní 567/II.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadne nalezená zbraň podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů do vlastnictví státu.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Josef Tunka vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 22.01.2026 Sejmuto dne: 22.01.2027