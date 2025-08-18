Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - nález zbraně
Č. j. KRPE-75311-3/ČJ-2025-1700IY-UO
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 13. srpna 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 26.05.2025 v katastru obce Česká Rybná byla nalezena zbraň:
1) expanzní zbraň, zn. Smith&Wesson, mod. Chiefs Special, ráže 9 mm R Knall, výr. číslo R34923494,
která je uložená na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí.
Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.
nprap. Roman Kudýnek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 18.08.2025
Sejmuto dne: 19.02.2026