Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně

Č. j. KRPC-18730-4/ČJ-2026-0207IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                               odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál                                                                                                                                                    kontaktní místo Strakonice                                                                                                                                                                                         Plánkova 629                                                                                                                                                                                                            386 01 Strakonice

Č. j. KRPC-18730-4/ČJ-2026-0207IZ                                                                                                                          Strakonice 4. února 2026

                                                                                                                                                                                     Počet listů: 1

                                                                                        Oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál jako místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ustanovení § 116 zákona 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje nález zbraně kategorie NO, druh zbraně: AKUSTICKÁ A SALUTNÍ ZBRAŇ, výrobní číslo hlavně: EAPi3-20060079, značka výrobce: EKOL, model vzor: ALP, ráže: 9 mm PA Blanc a 8 ks střeliva 9 mm PA Blanc v katastru obce Strakonice.

Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, proto bude uložena po dobu 12 měsíců u Policie České republiky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Strakonice, Plánkova 629.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců jejich vlastník, připadá nalezená zbraň podle ustanovení § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                            nprap. Martin Černý                                                                                                                                                                                                      vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 04.02.2026                                                                                                                                                                                         Sejmuto dne: 04.02.2027

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 