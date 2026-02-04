Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Nález zbraně
Č. j. KRPC-18730-4/ČJ-2026-0207IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo Strakonice Plánkova 629 386 01 Strakonice
Č. j. KRPC-18730-4/ČJ-2026-0207IZ Strakonice 4. února 2026
Počet listů: 1
Oznámení o nálezu zbraně
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál jako místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ustanovení § 116 zákona 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje nález zbraně kategorie NO, druh zbraně: AKUSTICKÁ A SALUTNÍ ZBRAŇ, výrobní číslo hlavně: EAPi3-20060079, značka výrobce: EKOL, model vzor: ALP, ráže: 9 mm PA Blanc a 8 ks střeliva 9 mm PA Blanc v katastru obce Strakonice.
Prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, proto bude uložena po dobu 12 měsíců u Policie České republiky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Strakonice, Plánkova 629.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 12 měsíců jejich vlastník, připadá nalezená zbraň podle ustanovení § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Martin Černý vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 04.02.2026 Sejmuto dne: 04.02.2027