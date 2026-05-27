Veřejná vyhláška - nález střeliva v Rychnově nad Kněžnou
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Rychnov nad Kněžnou
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Č. j. KRPH-54685-3/ČJ-2026-0507IZ Rychnov nad Kněžnou 27. května 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Rychnov nad Kněžnou jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovením § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) ve věcech výkonu státní správy ve věcech pro zbraně a bezpečnostní materiál
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1,2 správního řádu, že dne 22. května 2026
byla n a l e z e n a v okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci Rychnov nad Kněžnou, ul. Javornická za tenisovými kurty níže uvedená věc: střelivo.
- 100 ks střeliva ráže 6,35 mm Br,
které bylo uloženo na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Rychnov nad Kněžnou, neboť nebyl zjištěn vlastník výše uvedené věci.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem v souladu s ustanovením § 25 odst. 1,2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věci jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Územního odboru policie Rychnov nad Kněžnou. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.
Za správnost vyhotovení:
nprap. Jaroslav Lédr
npor. Bc. Vladimír Maceják
vedoucí KM OSZBM Rychnov n. Kn.
Vyvěšeno dne: 27.05.2026
Sejmuto dne: 27.05.2027