Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Veřejná vyhláška - nález pistole samonabíjecí, výrobce: ČZ; vzor: 45; ráže: 6,35 Browning, společně se 3 ks zásobníků a 29 ks střeliva příslušné ráže
Č. j. KRPH-3126-3/ČJ-2026-0502IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo hradec Králové
Gočárova 1653, 500 02 Hradec Králové
Č.j.:KRPH-3126-3/ČJ-2026-0502IZ Hradec Králové 12. března 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Hradec Králové jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 odst.1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) ve věcech výkonu státní správy ve věcech pro zbraně a bezpečnostní materiál
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu, že 4. 12. 2025 byla nalezena na adrese Hradec Králové, třída Edvarda Beneše č.p. 1417 níže uvedené zbraň a příslušenství:
- PISTOLE SAMONABÍJECÍ; výrobce: ČZ; vzor: 45; ráže: 6,35 Browning; výr. č.: 40992 společně se 3 ks. zásobníků a 29 ks. střeliva příslušné ráže
zbraň a příslušenství uloženo na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Hradec Králové, neboť nebyl zjištěn vlastník výše uvedené věci.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Územního odboru policie Hradec Králové. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.
npor. Bc. Michal Švéda
komisař
Datum vyvěšení: 12.3.2026
Datum sejmutí: 12.3. 2027