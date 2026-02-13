Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Veřejná vyhláška - nález pistole samonabíjecí, výr. RADOM, mod. 35, ráže 9 mm Luger
Č.j.: KRPH-110448-8/ČJ-2025-0505IZ
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo NÁCHOD
Č.j.: KRPH-110448-8/ČJ-2025-0505IZ Náchod 13. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Náchod jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 odst.1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) ve věcech výkonu státní správy ve věcech pro zbraně a bezpečnostní materiál
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu, že 14. 11. 2025 byla n a l e z e n a na adrese Studnice – Bakov čp. 8 níže uvedené zbraň:
- pistole samonabíjecí, výr. RADOM, mod. 35, ráže 9 mm Luger, výr. č. K6027.
která je uložena na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Náchod, neboť nebyl zjištěn vlastník výše uvedené věci.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Územního odboru policie Náchod. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.
npor. Bc. Monika DIVIŠOVÁ
komisař
Datum vyvěšení: 13.2.2026
Datum sejmutí: 13.2. 2027